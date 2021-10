La stella del PSG, Neymar Jr, si è raccontato in un documentario su Dazn, "Neymar jr. and the line of kings", che ripercorre la sua storia e quella del calcio brasiliano a cui lui ha dato tanto e per cui, però, non ha intenzione di andare oltre il Mondiale in Qatar 2022.



2022 ULTIMO MONDIALE - "Quello in Qatar penso che sarà il mio ultimo Mondiale, non so se avrò ancora la forza mentale per affrontare il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene, e per vincere con il mio Paese, per realizzare il sogno che avevo da bambino. E spero di farcela".



IDOLO - Il suo idolo, racconta, è Ronaldinho: "Era un mago, con la capacità di fare numeri che ti lasciavano a bocca aperta- Mi paragono molto a lui per lo stile di gioco che ci accomuna. Partire larghi per cercare il centro del campo, cercando di dribblare molto".