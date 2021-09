Settimane di aspettative e trepidante attesa per il tridente delle meraviglie, ma la prima si rivela un flop. Esordio amaro in questa Champions League per il, che non va oltre l'1-1 in casa del Bruges nonostante abbia schierato per la prima volta insieme dal 1'- Tanti passaggio per il trio, che scaldano i tifosi parigini, ma nulla di concreto. Soprattutto da Neymar e Messi, le vere delusioni della serata: il brasiliano tocca un solo pallone in area avversaria, Messi si ritrova spesso da solo a trottare per il campo, rimedia un giallo e una traversa che non salva una prova ben al di sotto dei fasti di Barcellona, considerato anche un altro gol divorato dalla Pulce. Meglio fa Mbappé, autore dell'assist per il momentaneo 1-0 di Herrera (pareggia dopo dodici minuti Vanaken), mache ora preoccupa il PSG: l'ex Monaco ha stretto i denti dopo il problema accusato nel primo tempo, nella ripresa ha alzato bandiera bianca e ora si attendono gli esami strumentali per conoscere l'entità del guaio. Nel complesso, i numeri condannano l'attacco parigino:, decisamente poco rispetto alle attese e dati che preoccupano in un girone in cui ilsi prende la vetta con una prova di forza sull'RB Lipsia (6-3).- E mentre il PSG analizza i suoi problemi offensivi alla prima di Champions,continua con la sua alternanza in porta:resta a guardare dalla panchina, presto per parlare di caso ma il dualismo lascia perplessi gli ambienti parigini. Ora più preoccupati dopo il pareggio con il Bruges.