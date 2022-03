, a seguito della sconfitta per 3-1 in casa del. Questa mattina Marca aveva riferito di un acceso scontro tra l'attaccante brasiliano e il portiere , ma proprio O'Ney ha voluto smentire le voci pubblicando nelle storie di Instagram uno screenshot della chat con l'ex numero uno del Milan. Nell'immagine, si legge che Donnarumma inoltra la notizia al compagno di squadra e si scusa: "Ciao Ney. Scusa per ieri. Questa notizia è inaccettabile". Neymar risponde: "Tranquillo. Nel calcio può succedere. Siamo una squadra e siamo con te. Sei ancora molto giovane e vincerai tante cose. Rialzati e continua così. Un abbraccio". Nella storia seguente, l'ex Barcellona si rivolge ai giornalisti: "Odio commentare qui le notizie, ma quella del post precedente è una menzogna. Non c'è stata nessuna lotta nello spogliatoio! Giornalisti incompetenti che vogliono farsi pubblicità, ritentate la prossima volta, ok?".