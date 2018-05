Il Real Madrid insiste per Neymar, soprattutto qualora dovesse concretizzarsi il clamoroso addio di Cristiano Ronaldo, ma a spegnere l'entusiasmo ci pensa il diretto interessato. Dal ritiro della nazionale brasiliana, l'attaccante del PSG tuona: "Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale".



MONDIALI - Russia 2018 incombe, Neymar confida le proprie sensazioni: "Fisicamente sto bene, anche se devo adattarmi ad alcune cose. Ho ancora qualche fastidio ma niente che possa condizionarmi anche se non sto al 100%. Ma c'è tempo prima del giorno del nostro esordio al Mondiale. Io vedo il Brasile al top, quindi fra le migliori selezioni del torneo. E, come dice Tite, noi andremo lì per vincere".