Ngonge affascinato dalla Fiorentina: il punto

Proseguono i tentativi della Fiorentina per portare alla corte di Vincenzo Italiano Cyril Ngonge. L'attaccante è ormai uno degli obiettivi più caldi per quanto riguarda il mercato in entrata viola e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società gigliata sarebbe pronta a bussare seriamente alla porta del Verona. I contatti con gli agenti del classe 2000 sono stati positivi, col giocatore che sarebbe affascinato dall'opportunità di vestire la maglia della Fiorentina. Il Verona, complice la situazione di classifica tutt'altro che serena, proverà a tenere duro, ma la pista resta comunque molto calda e da tenere in forte considerazione. Lo riporta Violanews.