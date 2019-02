Dopo un inizio difficile, pochi gol, un posto da titolare non sempre assicurato e una mancata convocazione per motivi disciplinari, M'Baye Niang da alcune settimane è diventato il trascinatore del Rennes. A suon di buone prestazione e di gol, l'ultimo ieri nei quarti di finale della Coppa di Francia, l'attaccante senegalese è ormai diventato un pilastro della formazione francese.



Una buona notizia questa anche per il Torino. La scorsa estate Niang si è trasferito al Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro, in favore dei francesi: ora sembra essere sempre più probabile che i dirigenti del Rennes decidano di esercitare la clausola per acquistare a titolo definitivo il calciatore.