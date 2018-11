Quello con la maglia del Rennes sarebbe dovuto essere, per M'Baye Niang, l'anno del riscatto dopo una stagione negativa al Torino. Invece l'attaccante senegalese non sta riuscendo a convincere neanche nel campionato francese, non a caso da diverso tempo ha perso la maglia da titolare.



Se nella seconda parte di stagione la sua avventura dall'altra parte delle Alpi non dovesse migliorare, a fine stagione Niang potrebbe fare ritorno a Torino: il prezzo fissato per il suo riscatto da parte del Rennes, 15 milioni di euro, è alto e i francesi al momento non sembrano intenzionati a spendere quella cifra per un giocatore che non è un titolare.