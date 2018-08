M'Baye Niang è pronto a lasciare il Torino per tornare in Francia al Rennes: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto.



Invece il futuro di Ljajic è ancora tutto da scrivere. Toccherà a lui decidere, ma il Toro non vuole musi lunghi: il gruppo prima di tutto. Ljajic sta riflettendo con il padre sulle offerte arrivate, soprattutto dal Besiktas ma anche da Fenerbahce e Schalke secondo la Gazzetta dello Sport. È combattuto: a Torino sta bene, e l’affetto dimostratogli martedì al Filadelfia dai tifosi lo ha scaldato. Continuare o dirsi addio: sarà una decisione da ultimo minuto.