Dopo la vittoria in Coppa di Francia ai rigori sul Paris Saint Germain l'attaccante francese in prestito dal Torino, M'Baye Niang ha parlato del suo futuro, ribadendo che non vorrebbe tornare in Italia e vorrebbe che il Rennes riscattasse il suo cartellino: "Non ho nessun contatto con il Torino. Voglio rimanere al Rennes".