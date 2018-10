Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, parla a Radio Marte: "Il Var? La discrezionalità fa parte del gioco, anche quando un calciatore decide di passare il pallone a destra o a sinistra è discrezionalità. Gli arbitri devono applicare al meglio il protocollo, poi bisogna anche avere comprensione perché può capitare di sbagliare qualcosa. Il fallo su Dybala? Non parlo di casi specifici, dico però che gli arbitri provano ad essere uniformi, ma non bisogna dimenticare che siamo all'inizio del secondo anno di applicazione del Var e c'è sempre qualcosa da migliorare. Questo strumento ha portato grande giustizia e affidabilità nello svolgimento di una partita di calcio. Poi, la perfezione non è di questo mondo, ma ci siamo abbastanza vicini".