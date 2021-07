Il neo-acquisto della Fiorentina, Nico Gonzalez, ha concesso una lunga intervista a ESPN: "Sono molto contento per quello che abbiamo fatto. È stato difficile restare isolati per 45 giorni, si pensa molto alla famiglia e molti di noi sono padri, ma eravamo concentrati sull'obiettivo e fortunatamente lo abbiamo raggiunto. Messi era molto felice, era a suo agio e questo si vedeva in campo. Grazie a lui siamo riusciti a vincere la Copa. Sembrava un bambino in un negozio di giocattoli. Per noi argentini Messi è tutto. Cosa ha detto prima della finale? Ha detto che dovevamo vincere la coppa al Maracana, lo ha detto a ognuno di noi. Lui, Di Maria, Otamendi e Aguero hanno combattuto a lungo per questo e non lo dimenticheranno mai".



Mondiali in Qatar: "Noi argentini vogliamo sempre di più e faremo il possibile per arrivare in fondo. Ogni cosa arriverà, passo dopo passo".



Stoccarda e Fiorentina: "Il primo periodo in Germania è stato molto difficile. Quando sono arrivato ero giovane e avevo bisogno di imparare tante cose, sia sul piano umano che calcistico. Il primo anno è stato complicato, mi sono adattato a fatica; poi la mia testa è diventata più forte, anche grazie all'aiuto della mia famiglia. La Fiorentina? Ho parlato molto con Burdisso, è stato uno dei ​ motivi che mi hanno spinto ad andare lì. Me lo ha consigliato lui".