Una delle situazioni più calde in casa Fiorentina è quella di Nicolas Gonzalez: l’attaccante sono ormai settimane che risulta essere indisponibile, costringendo Vincenzo Italiano a lasciarlo fuori dalla lista dei convocati, sembra stia facendo di tutto per non mancare all’appuntamento con il Mondiale assieme alla sua Argentina. Inizialmente il problema sembrava essere un’acuta tallonite, guaribile comunque nel giro di qualche settimana di riposo, adesso però, vista la sua condotta, sembra che il giocatore stia davvero tralasciando la Fiorentina per non perdersi neanche un minuto del torneo intercontinentale.



Sulle pagine de La Nazione viene fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, e non solo, sottolineando come restino davvero ancora tante, tantissime, ombre sull’argentino che, da una parte ’vede’ il Mondiale con la propria selezione e dall’altra continua ad essere una fantasma nelle scelte di Italiano. Nelle ultime settimane poi si sta facendo largo anche un nuovo possibile scenario, a seconda di come andrà il mondiale al giocatore.



Secondo il quotidiano in molti sospettano che dietro a questo suo modo di affrontare la situazione ci sia ben altro, che il giocatore sia condizionato oltre che dal mondiale anche dal mercato. Sono infatti tante le voci che vorrebbero una cessione da parte della Fiorentina di Nicolas Gonzalez subito dopo Qatar 2022. Per il momento si tratta soltanto di qualche voce, ma chissà se davvero riusciremo a vedere nuovamente la miglior versione dell’argentino con la maglia viola addosso, oppure se anche lui sarà destinato a lasciare Firenze.