Nico Gonzalez ha l'accordo con la Juventus, ma l'offerta giusta la può fare l'Atalanta

COMMISSO CHIEDE DI PIU'

L'offerta della Juventus alla Fiorentina si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma dal New Jersey, dove si trova il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, è arrivata una indicazione chiara: a queste condizioni l'affare non si fa, servono più soldi. L'intenzione dei bianconeri è quella di continuare a trattare, magari inserendo anche in maniera non direttamente legata un nuovo prestito di Arthur, che ha già fatto parte della rosa gigliata nella stagione 2023/24 per poi fare ritorno a Torino.