ha presentato in conferenza stampa la partita di domani del suocontro il"Siamo consapevoli che il Bologna sia una squadra che ha il piacere di giocare, con qualità e un allenatore che ha un gioco propositivo. Il Bologna è una squadra in salute ma anche noi arriviamo da una prestazione importante che ci dato consapevolezza"."La mia idea quando sono arrivato era quella di coinvolgere tutta l'ambiente, anche i tifosi, in questo momento percepiamo ottimismo e fiducia che arriva dopo un percorso serio affrontato dai ragazzi, un percorso che vogliamo portare a termine per raggiungere il nostro obiettivo".Sulla sua squadra: "Noi non facciamo distinzione tra chi gioca titolare e chi entra, in una fortezza un mattone non ha più valore dell'altro. Per me la rosa ha 24 elementi, ognuno deve fare la sua parte. Non esistono subentranti".Nicola ha poi parlato delle qualità del suo: "Dobbiamo dimostrare la costanza di dimostrare le nostre qualità. Noi ci concentriamo su quello che vogliamo continuare a fare, non pensiamo a cosa non dobbiamo sbagliare. Avete presente il film Codice Genesi con? Noi vogliamo essere come il protagonista di quel film, che prosegue per la propria strada per arrivare alla meta nonostante debba affrontare varie peripezie. Tutto il resto è poco importante, quando tu credi in una cosa non ti fai preoccupare da altro".Su Zaza: "Qua nessuno gioca per meriti acquisiti, gioca perché è funzionale, per lo stato della forma e altri motivi.potrebbe giocare titolare domani ma così come gli altri".Nicola ha parlato anche di Belotti: "Non sarò certo io a mettere dei limiti a, ha caratteristiche particolari. Le sue caratteristiche sono quelle da bomber e finalizzatore ma ha già fatto anche 7 assist in questo campionato, questo vuol dire che sta proseguendo il suo percorso di maturazione".Infine su Mandragora: "è un giocatore ancora molto giovane, ha personalità, ma lui ha ancora tanti margini di miglioramento".