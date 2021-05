Ha preso ilal penultimo posto in classifica e l’ha portato alla salvezza con una giornata di anticipo, ha ereditato una squadra molle, senza anima, capace di vincere solamente due volte in diciotto partite: nonostante questoe il dthanno infatti già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di alternative, la decisione definitiva verrà però presa la prossima settimana, a campionato concluso., infatti,ma quell’incontro potrebbe risolversi velocemente con un “arrivederci e grazie” detto dal presidente all’allenatore, nonostante gli attestati di stima in pubblico pronunciati dallo stesso presidente granata nei confronti del tecnico. Vagnati, infatti, nel frattempo sta proseguendo i dialoghi conche è in uscita dall’. L’allenatore croato era stato corteggiato anche un anno fa, prima che rinnovasse il proprio contratto con club scaligero e che il Torino decise di puntare su, dando il ben servito anonostante la salvezza conquistata in un contesto tutt’altro che semplice (proprio come fatto quest’anno da Davide Nicola).L’attuale allenatore granata, anche perché la trattativa con Juric non è ancora arrivata alla fumata bianca e non è scontato che nel prossimo futuro arrivi: se ne saprà di più dopo la partita di domenica contro il Benevento. Lo scorso anno, dopo aver portato ilalla salvezza, Nicola non venne confermato: sarebbe una vera beffa per l’allenatore di Luserna San Giovanni se la storia dovesse ripetersi.