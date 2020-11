L'umanità di cui è dotato Davide Nicola è una qualità non comune che lo spinge spesso ad essere più vicino alla gente 'normale' che ai molti privilegiati del mondo di cui fa parte.



Una dote espressa in più momenti con parole importanti ma anche con gesti altrettanto significativi. L'ultimo di questi l'ex allenatore del Genoa lo ha fatto nelle scorse ore per sostenere le genti di un luogo a lui molto caro. All'indomani della violenta alluvione che ha colpito la zona di Crotone e dintorni, il tecnico piemontese ha voluto lanciare un appello pubblico tramite i propri profili social. Memore anche della felice esperienza vissuta in riva allo Ionio, ormai alcune stagioni fa, Nicola ha sottoscritto e promosso la raccolta fondi aperta da un quotidiano locale a favore del territorio così duramente colpito dalla calamità piovuta dal cielo: "Ci sono momenti in cui è necessario anteporre le azioni alle parole - si legge nella pagina Facebook dell'ex terzino - Condivido l’iniziativa del quotidiano Il Crotonese per una raccolta fondi a seguito della terribile alluvione che ha devastato una città a me molto cara. Invito tutti a donare e condividere. Rialzati Crotone".