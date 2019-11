Il selezionatore dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato a Rai Sport per commentare la vittoria per 6-0 ottenuta contro l'Armenia.



SODDISFATTO - "Sono soddisfatto dei gol fatti. Ho visto una squadra che è riuscita a giocare qui, su questo campo, quindi può fare sempre bene. I ragazzi hanno voglia, cercano di esprimersi sempre al meglio. Sono stati bravi, non era facile. Siamo destinati a migliorare".



KEAN - "Mi è piaciuto il suo spirito. L'ho detto già alla vigilia che con me è perfetto".



IRLANDA - "Sarà lotta con l'Irlanda? Tutto è ancora molto aperto, la corsa è lunga. Sicuramente noi stiamo avendo risultati e sensazioni positive".