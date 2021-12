Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, si è sfogato sul suo profilo Instagram con un post rivolto al calcio: “Ho amato il calcio da quando ho memoria, scorre nelle mie vene, nel DNA. Oltre a essere il lavoro di papà, per me è una grande passione: è lo sport che amo e vivo ogni giorno. Certo, vivere con te non è sempre stato facile: la gente vede me e pensa subito a te. E a volte, avere il tuo cognome è pesante, perché la prima cosa che la gente mi chiede è se sono tuo figlio. Nessuno ha creduto in me, hanno creduto che io fossi te. Ma la verità è che io mi considero per quello che valgo. Ho fiducia in me stesso, sono pronto a scrivere la mia storia”.