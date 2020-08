Era stato accostato all'Atalanta, ma il futuro di Florian Thauvin è ancora al Marsiglia. Lo conferma lo stesso giocatore in zona mista dopo il gol e il successo contro il Brest: "Rassicurare i tifosi sul mio futuro? Sì, ho già risposto a riguardo. La cosa più importante per me è giocare a calcio, è la cosa che amo di più, sono rimasto a lungo lontano dai campi di gioco. Voglio fare una grande stagione, tornare al mio miglior livello e poi si vedrà".