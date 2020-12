Sembrava a un passo dal, invece resterà in Italia. Mario, attaccante reduce dalla parentesi sfortunata con il Brescia, ora svincolato, sarà un nuovo giocatore del. Lo riporta Sky Sport, con il centravanti italiano che lunedì sosterrà le visite mediche con il club brianzolo.lo avevano portato al Milan (due volte),ora gli ridanno una nuova chance, questa volta in Serie B, con la maglia delfanno fatica, per questo ora il club neopromossa si affida a SuperMario. Pronto a firmare un contratto biennale., parla all'Ansa dell'ingaggio di Balotelli: "L'ho bacchettato molto, gli ho detto che questa è veramente l'ultima, l'ultima, l'ultima chiamata". LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE DI GALLIANI SU BALOTELLI AL MONZA