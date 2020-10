Niente Zenit per Rodrigo De Paul. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i russi hanno mollato il centrocampista dell'Udinese, virando su Wendel. Il centrocampista dello Sporting Lisbona è atteso in Russia nel week-end: ai portoghesi 20 milioni di euro, per il giocatore pronto un quinquennale. Sull'argentino, in caso di addio di Chiesa, può tornare viva l'idea Fiorentina.