'.. Ed è così che il ventenne Patrick, da ragazzo qual è, decide di rendere social, per, la trasformazione del suo giorno libero in giorno di lavoro, in anticipo rispetto ai compagni di... 24 ore. E' lunedì per tutti, lo è anche per l'attaccante del: gli altri riposano, lui no.. E vuole riprendersi il suo posto., così cantanella story di Cutrone, visivamente occupata dai campi di. "Niente è meglio di questo": un messaggio d'amore del 63 rossonero, che fatica a trovare spazio, per ilper il club in cui è cresciuto prima ed esploso poi.- Chiuso da Piatek,gioca, con costanza, nella ripresa, ma la via del gol è smarrita dal 12 gennaio scorso, in Coppa Italia, contro la. Arriverà il suo momento, ora più che mai, con la stanchezza che affiora e il cuore che pulsa. E il '98 del Milan, di cuore, ne ha. Del resto,si è sempre detto dispiaciuto nel lasciarlo fuori: "Quando vedo un giocatore con il muso mi piace,. L'importante è avere rispetto del Milan, su questo aspetto qua non ha mai sbagliato". E lo dimostra, continuamente. I rumors di mercato ci sono, conche lo studiano; Cutrone lo sa, ma ora scalpita per il suo Milan.