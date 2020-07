CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM!

. E’ stata una scelta coraggiosa, per certi versi, e anche comprensibile: cos’altro posso offrire ai miei tifosi per renderli soddisfatti se non un calcio entusiasmante e coinvolgente? Il ragionamento ci sta: se mangi sempre caviale alla fine rischia di annoiarti, devi trovare qualche variazione sul tema.