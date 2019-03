Intervistato in Belgio da ​Het Laatste Nieuws l'attaccante esterno Yannick Ferreira Carrasco ha parlato del mancato approdo lo scorso gennaio a Milan e Inter che avevano provato a tesserarlo dal Dalian Yifang: "Mi piacerebbe tornare in Europa. Molte squadre erano interessate a me quest'inverno, stavamo cercando una soluzione ma capisco il club. Hanno voluto che restassi".