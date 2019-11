Non ci sarà Mario Balotelli nella lista dei convocati che questo pomeriggio Roberto Mancini diramerà per le prossime due uscite dell'Italia contro Bosnia e Armenia valide per le qualificazioni agli Europei per cui, però, gli Azzurri hanno già strappato il pass con largo anticipo. L'attaccante bresciano poteva essere la sorpresa di questa tornata di chiamate da parte del commissario tecnico, ma nonostante SuperMario abbia ritrovato il campo con costanza con il Brescia non ha ancora convinto Mancini a dargli una chance.



Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dalla Gazzetta dello Sport, Mancini dopo aver riflettuto a lungo nei giorni scorsi ed essersi confrontato con tutto il suo staff, nel corso della riunione tecnica tenutasi ieri a Coverciano ha scelto di non inserire Balotelli nella lista. I motivi? Non lo vede ancora pronto per rientrare in gruppo anche se non è una bocciatura definitiva. se la punta bresciana continuerà a tenere un rendimento alto in campo, al di là delle polemiche esterne al rettangolo verde di cui questa volta è stato vittima e non provocatore, una chance l'avrà.