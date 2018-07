Some #SERIous news to lift spirits… pic.twitter.com/Gs6tfQgu7j — Fulham Football Club (@FulhamFC) 12 luglio 2018

Non sarà in Italia il futuro di Jean-Michael. Come annunciato ufficialmente dai due club, il centrocampista franceseper una cifra di circaIn passato il suo nome era stato accostato anche a diversi club della Serie A, su tutti il Napoli.