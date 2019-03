Tifosa bianconera e madrina della Juventus nei giorni del lancio del nuovo logo, Emily Ratajkovski non seguirà da vicino la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico. La bellissima modella statunitense si sta infatti rilassando nel mare dei caraibi e non si godrà lo spettacolo bianconero. Peccato per la Juve, non per i suoi follower che continua a deliziare con foto in bikini da urlo.