La Juventus ha studiato come convincerlo, il Tottenham ha accarezzato l'idea di portarlo in Premier League. Ma il futuro di Franck Kessie non sarà né in Inghilterra né nuovamente in Italia: il centrocampista ivoriano ripartirà dall'Arabia Saudita. La notizia è arrivata nella giornata di ieri, lanciata da Relevo e confermata da The Athletic, l'Al-Ahli si è mosso rapidamente e non solo ha trovato l'accordo con il Barcellona, ma ha strappato il sì del giocatore.



VISITE E DETTAGLI - Arrivare alla fumata bianca con il Barça non era una missione impossibile, è bastato arrivare ai 15 milioni di euro che i blaugrana chiedevano per il cartellino, la stessa cifra su cui anche Giuntoli stava impostando l'operazione per portare l'ex Milan in bianconero. Più arduo era convincere il giocatore, inizialmente intenzionato a restare a Barcellona o, in caso di partenza, a tentare un'avventura in Premier League: sul tavolo però è arrivata un'offerta ricchissima, un triennale (fino al 2026) da 20 milioni di euro netti a stagione, abbastanza per trovare l'ok di Kessie. Accordi trovati, ora servono le visite mediche che, come riferito dalla stampa estera, il classe '96 sosterrà a Parigi dove volerà nelle prossime ore. Niente da fare per la Juve, l'Al-Ahli e le sue stelle (Mahrez, Firmino, Saint-Maximin) aspettano Kessie in Arabia Saudita.