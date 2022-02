Niente da fare perche ancora una volta è stato a lungo uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato, senza però riuscire a trovare una concreta sistemazione per lasciare ila titolo definitivo. Una prigione dorata, senza dubbio, quella in cui si trova l'ex-Inter che in stagione ha all'attivo soltanto 5 gol in 24 presenze, ma soprattutto solo 47 minuti in Champions League e solo 13 gare da titolare.che, nei progetti die dello stesso Maurito, si dovrà concretizzare nel corso della prossima estate.- In verità secondo quanto appreso daun tentativo concreto per dire addio alla Ligue 1 l'attaccante e il suo entourage l'avevano fatto anche nel corso di questo mercato invernale.Un contatto che non si è concretizzato perché allora la società bianconera non aveva ancora in programma di anticiapre il budget estivo in questa sessione invernale, e, in ogni caso, non l'avrebbe fatto per Icardi avendo già Vlahovic nel mirino.è quindi rimasto a Parigi nonostante i contatti, anche qui mai approfonditi conIn vista dell'estate, tuttavia, lo scenario cambia perchè Icardi ha deciso che dirà addio e ci sarà più tempo e margine per trattare la cessione. Inoltre per i club italiani sarà possibile utilizzare le agevolazioni del decreto crescita per il suo ingaggio. Chi però può permettersi oggi uno stipendio così alto?i, i nerazzurri per la rottura di ormai due anni fa, i bianconeri perché hanno investito pesantemente in Dusan Valhovic.da titolari nel ruolo e alloraE secondo quanto appreso dache ha ormai rotto del tutto col passato e non avrebbe alcun problema nel tornare a Milano. E il Milan? Un centravanti dal mercato arriverà, ma per caratteristiche e ingaggio difficilmente avrà le caratteristiche dell'ex capitano nerazzurro. Piste, sondaggi e retroscena, l'estate 2022 dovrà essere quella del rilancio definitivo in casa Icardi.