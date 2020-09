Il Napoli ha chiesto l'esterno spagnolo classe 1993 Gerard Deulofeu in prestito con diritto di riscatto (l'ex Milan piace anche a Fulham e Crystal Palace): il club dei Pozzo aspetta ancora, ma potrebbe darlo per liberarsi dell'ingaggio, anche se preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Niente ritorno in rossonero, dunque: Deulofeu guadagna 3.5 milioni all'anno, considerati troppi per la Championship