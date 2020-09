Secondo quanto riportato da Tuttosport non sarà al Milan il futuro del difensore argentino ​Marcos Senesi, 23 anni di proprietà del Feyenoord. Il suo cartellino stato offerto anche al Napoli che sta spingendo per l'acquisto con una valutazione non di 25 milioni come chiesto dal club olandese, bensì di 20 milioni.