+++ Transfer-date +++



Welkom, Brian #Brobbey! Der niederländische Stürmer wechselt zum 1. Juli 2021 von @AFCAjax zu #RBLeipzig, wo er einen Vertrag bis erhält.



Alle Infos https://t.co/ejoaihfOt5 pic.twitter.com/xmZTW5M5qR — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 12, 2021

Illo aveva seguito fiutando il colpo a parametro zero, ma il futuro diè in Bundesliga: l'attaccante in scadenza con l'Ajax. "E' un grande club e sta facendo un'altra grande stagione - ha detto Brobbey al sito ufficiale del club -. Julian Nagelsmann è un allenatore giovane e molto bravo da cui posso ancora imparare molto. La squadra è solida e trasuda grande solidarietà. Non vedo l'ora di arrivare e proverà a fare la mia parte per fare in modo che il club continui ad avere così tanto successo".