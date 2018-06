Anderson Talisca è un nuovo giocatore del Guangzhou Evergrande: lo ha annunciato lo stesso club cinese, campione nazionale in carica. Il brasiliano di proprietà del Benfica giocherà nel massimo campionato cinese per sei mesi, in prestito fino al termine della stagione. Sfuma così l'approdo in Italia, più precisamente alla Roma, dell'attaccante brasiliano che lo scorso maggio aveva fatto capire che proprio la destinazione capitolina era quella auspicata e più probabile. Invece l'ha spuntata il Guangzhou, che si è assicurato un calciatore di caratura internazionale fino al termine della stagione. Talisca si aggregherà subito alla nuova squadra e si mettere al servizio di Fabio Cannavaro.