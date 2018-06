Un passo alla volta Felipe Anderson si avvicina al West Ham (la differenza si è ridotta a meno di 5 milioni). Per il sostituto è sempre forte l'ipotesi Papu Gomez (ma l'Atalanta fa muro), intanto spunta l'idea Berisha, dopo che l'attaccante del Salisburgo si è allontanato dalla Samp. Resistono pure le altre candidature. Innanzitutto quella del brasiliano Bernard, sempre secondo la Gazzetta dello Sport. E poi quelle dei vari Wesley, Luan, Paqueta, Gelson Martins, Pione Sisto.



Molto attiva la Sampdoria: per la porta non c'è ancora intesa con l’Atalanta per Sportiello, così il numero uno nerazzurro potrebbe essere inserito dalla Dea in un affare con l'Udinese per Jankto (Udinese); invece a centrocampo per i blucerchiati il sogno è Paredes (Zenit). L'agente Simonian ha proposto Cuello (Atletico Tucuman). In uscita ai dettagli Viviano allo Sporting per 3 milioni (il portiere è atterrato ieri a Lisbona). Bologna: sondato Sala (Samp), che ha messo in stand by il Parma, vicino a Stulac (Venezia) e Dimarco (Inter).