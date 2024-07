Getty Images

Niente Serie A, Icardi tentato dall'Arabia: offerta monstre per lui

44 minuti fa

Mauro Icardi è da sempre un sogno di mercato di tanti club della nostra Serie A che, di sessione in sessione, hanno sempre provato a riportare il bomber argentino ed ex-capitano dell'Inter in Italia. In questa estate di calciomercato la Roma ci ha fatto un pensiero e il Como ha provato a sfruttare le basi "milanesi" del giocatore.



Oggi è sotto contratto con il Galatasaray e in Turchia è di fatto trattato come un re. Ma nelle ultime ore i club della Saudi Pro League stanno provando a tentare l'assalto per portarlo in Arabia Saudita. Fra questi c'è l'Al Qadsiah che, dopo il fallito assalto a Morata, ha messo sul piatto un biennale da 18 milioni a stagione con opzione per il terzo anno per lui.