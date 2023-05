Sembrava che non se ne fosse accorto nessuno, anche perché chi potrebbe mai mettere in discussione l’esistenza di un club professionistico? Ebbene sullo Yumyum FC, qualcuno ha avuto dei dubbi. Il motivo è semplice: il club non risulta registrato ad alcun campionato e l’unico tesserato è Daniel Bameyi, classe 2003, difensore centrale del valore di mercato (Transfermarkt) di 250.000 euro, lo stesso attribuito al club. Bameyi è capitano della Nigeria Under 20, la squadra che ha battuto l’Italia per 2-0 ai Mondiali U20 appena due giorni fa.



DUBBI SU DUBBI - Oltre all’apparente inesistenza del club, che non risulta in alcuna scartoffia della Federcalcio nigeriana, i dubbi si sono riversati anche sull’età del giocatore. Bameyi ha dichiarato di avere 17 anni ed è stato convocato dall’Under 23 e dalla Nazionale maggiore. La stampa locale ha manifestato incertezza, perché non avrebbe mai sentito parlare del YumYum FC. Il tutto viene reso ancora più bizzarro dal fatto che Bameyi avrebbe sbalordito e non poco con le proprie prestazioni, tanto da aver destato l’interesse di alcuni club europei. Tutto è nato dall’inchiesta della testata nigeriana Own Goal, secondo cui il ragazzo avrebbe mentito sia sulla propria età, sia sul club di provenienza, che non registra neanche un logo e una proprietà.