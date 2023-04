Samuel Chukwueze è uno dei nomi più caldi per il mercato estivo. L'attaccante del Villarreal sta disputando una stagione sensazionale: 13 gol e 11 assist in tutte le competizioni. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate, specialmente dopo la doppietta spettacolare al Bernabeu. Secondo TeamTalk, l'Arsenal ha messo gli occhi su di lui, ed è pronta a fare sul serio per il nigeriano. Però, i Gunners non sono gli unici. Anche il Real Madrid e il Liverpool hanno mosso passi importanti verso il ventitreenne. Inoltre, in corsa sono presenti altre squadre di Premier League, tra cui Everton, West Ham e Aston Villa. Il sottomarino giallo non vuole perderlo a zero il prossimo anno e sta cercando di trovare un accordo per lasciar partire il giocatore. La sua clausola rescissoria ammonta a 88 milioni di sterline.