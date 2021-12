A 10 giorni dall'inizio della Coppa d'Africa, la Nigeria ha un nuovo commissario tecnico. Il portoghese José Peseiro, ex allenatore di Braga, Porto e Sporting Lisbona, prende il posto dell'esonerato Rohr ma entrerà in carica soltanto a partire dai play-off per il Mondiale di marzo. Durante la prossima manifestazione in Camerun, la squadra sarà guidata da Augustine Eguavoen.