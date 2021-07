È un’estate particolare la prima post-Covid, lo si aveva previsto. Nessuno però avrebbe mai pensato che, al 18 luglio, ci saremmo ritrovati a parlare di un mercato faraonico in Ligue 1, PSG escluso ovviamente. La Ligue 1 sta tornando ad attrarre grandi investitori e ci sono 7 squadre che guardano con ambizioni importanti all’inizio della prossima stagioneSe il PSG non fosse così nettamente superiore si potrebbe fare un paragone con le sette sorelle dell’età dell’oro del calcio italiano, ma così non è. Ci limiteremo quindi ad analizzare caso per caso il sorprendente mercato che stanno compiendo, da protagoniste assolute a livello europeo, le sette big annunciate del prossimo campionato.Dopo il miracolo compiuto la scorsa stagione, vincendo lo scudetto davanti al ricchissimo PSG e a due big come Lione e Monaco, i Dogues rischiano di veder vanificato tutto l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni.(passato clamorosamente al Nizza)(richiesto da tutta Europa, ma ancora senza squadra), o. Bisognerà poi capire che cosa decideranno di fare degli altri gioielli che negli ultimi anni hanno scovato e cresciuto, come: difficilmente il neopresidente Létang riuscirà a trattenerli tutti.Il doppio fallimento in campionato e Champions ha convinto Al Khelaifi a comprare tutto il comprabile, pagando cifre fuori mercato per cartellini e stipendi. Sono così arrivati ai piedi della Tour Eiffel. Ai soldi spesi per Hakimi (l’unico non arrivato a zero) si sommano anche i 16 milioni del. L’unica cessione è invece quella, per 7 milioni, del terzino olandese classe 2000. Con questa rosa (ammesso che sia finita qui) la pressione è tutta su Pochettino:Dopo alcune stagioni negative, l’ex Bayernha riportato il sorriso nel Principato. Les Rouges et Blancs partono nella griglia di partenza dall’ottimo terzo posto conquistato nella scorsa stagione., per il quale manca solo l’ufficialità, che andrà a comporre un tridente molto importante con Ben Yedder e Volland.. L’obiettivo, non facile vista la concorrenza, sarà lL’OL ha lottato quasi fino alla fine per il titolo, ma, che piace moltissimo soprattutto in Premier League. Il primo è già stato rimpiazzato con il ritorno, in prestito dall’Atletico Madrid, di, l’ultimo di una lunga lista di rinforzi che sono arrivati a titolo gratuito dalle parti di Lione:, reduci da due ottime stagioni rispettivamente al Fulham e al Nizza, e. Sarà rivoluzione anche e soprattutto in panchina, dove Aulas ha chiamato il visionarioIl tecnico olandese ha fallito nelle sue ultime due esperienze tedesche, al Borussia Dortmund e al Bayer Leverkusen, ma era stato l’artefice del primo grande Ajax (che arrivò in finale di Europa League), di cui Ten Haag ha magistralmente saputo raccogliere i frutti. Sarà una scommessa, che ha bisogno di tempo per ingranare e potrebbe non partire con il piede giusto.L’OM viene da una stagione negativa, ma chiusa in crescendo anche grazie alla rivoluzione in panchina e in dirigenza operata a metà stagione. Ora les Olympiens sono guidati da una coppia tutta sudamericana:. È già partita anche quella sul campo di rivoluzione, che ha già portato agli ordini dell’ex tecnico del Siviglia e della nazionale argentina il portiere, i difensori(dal Dortmund),(dal Santos) e(in prestito dall’Arsenal), i centrocampisti(anche lui in prestito dai Gunners) e(dal Flamengo) e gli esterni(da Roma e Barcellona).(ha raggiunto Gignac in Messico ai Tigres), per tutti questi acquisti, ma non dovrebbe essrre finita qui.Con questi investimenti, l'OM vuole tornare grande eSubito dietro all’OM è arrivato il, anch’esso in rimonta.. A zero hanno perso tre elementi importanti ma non fondamentali come. Chi però è ancora a disposizione dell’ex Lione Genesio sono i due gioielliniIn Costa Azzurra vengono da qualche stagione negativa dopo l’addio di Favre, ma quest’anno ripartiranno con un progetto molto ambizioso. Iper circa 7 milioni, la stessa cifra incassata dal Parma per il riscatto di Cyprien. Questo tesoretto è già stato reinvestito per l’acquisto dell’esterno d’attacco. Dall’altra parte del tridente ci dovrebbe essere, ancora in attesa della fumata bianca con la Roma. A rafforzare la difesa, dove è stato riscattatodal Barcellona, è arrivato anche il giovane terzino del Lione, Melvin. Non sarà di certo una sorpresa, ma saranno les Aiglons i veri outsider della prossima Ligue 1, sperando che Galtier confermi quanto di buono ha fatto a Lille.Ricapitolando:e se non dovesse vincere sarebbe probabilmente il fallimento più clamoroso della storia del calcio francese.. La Ligue 1 non è più un campionato di seconda fascia ed è destinata a veder ridurre sempre di più il gap con le altre leghe. Attenzione però, perché(che non sono ancora stati assegnati),con ripercussioni limitanti per il futuro del calcio francese.