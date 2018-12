Sembra ormai essere arrivata al capolinea, l'avventura di Balotelli al Nizza. Già quest'estate l'attaccante italiano era sul punto di partire, ma poi fu il tecnico del Nizza, Patrick Vieira a convincere SuperMario a rimanere. Oggi sono arrivate le dichiarazioni del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère, il quale ha confermato a RMC Sport la decisione della società di non rinnovare il contratto a Balotelli, che da gennaio dunque, potrà già firmare un pre-contratto, per poi trasferirsi a giugno a parametro zero. Mino Raiola, suo agente, è già a lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito, non è da escludere che possa lasciare il club già a gennaio.



Sicuramente non per ritornare al Milan, come si era parlato in questi giorni, viste le smentite arrivate sia dalla dirigenza del club rossonero, che dallo stesso giocatore nei propri profili social.