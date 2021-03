Nicolas Nkoulou è sempre più lontano dal Torino, nonostante con Davide Nicola sia tornato a essere una pedina fondamentale della formazione granata. Il suo contratto è però in scadenza e il difensore non ha intenzione di rinnovarlo, per questo il suo addio in estate appare certo.



Tra le squadre interessate a Nkoulou c'è il Leeds, squadra con cui i contatti si stanno facendo sempre più intensi. E' il tecnico Bielsa a volere il difensore camerunese che aveva già allenato in Francia all'Olympique Marsiglia.