Il Psg si mangerà le mani per aver lasciato partire Christopher Nkunku, attaccante classe '97 che con la maglia del Lipsia sta incantando tutti in Bundesliga. Con quello appena segnato contro il Dortmund, secondo quanto riporta Opta il giocatore ha totalizzato 15 reti e 10 assist in questa stagione; è l'unico calciatore del campionato tedesco ad aver fatto più di dieci gol e almeno dieci assist.