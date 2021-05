Operaio, operaia... parole che non usano più. Lavori e condizione sociale che abbiamo espulso dal... dibattito. Dal dibattito, dall'immaginario e dall'immaginato. Infatti alla parola orditoio nessuno, se non del settore tessile, ha saputo bene cosa immaginare, al massimo qualche vaga reminiscenza di illustrazioni sulle filande... E invece l'orditoio è un macchinario moderno e in funzione qui e oggi. Rulli che fanno girare senza mai fermarsi i fili del tessuto, rulli che girano a loro volta, rulli a vederli in foto lunghi quasi quanto un essere umano e larghi decine di centimetri. Un girare di rulli che, a detta di chi ci lavora, non consente di star loro vicino se sei stanco o in non perfetta forma fisica. Il rumore, la velocità del girare, il rapporto tra fili e rulli.- Sindaci Roma e Milano, i candidati Bertolaso e Albertini si chiamano fuori. Candidati forti della Destra, con possibilità (non certezza) di vittoria. Ma hanno detto: no, grazie. Salvini dice che sono "saltati per colpa degli alleati", leggi Meloni. Quindiche si ripresenta, se è dotato di spirito masochista non avrà difficoltà. Può votare: se gli interessa partecipare e non vincere non avrà remore. Può votare per ancora non si sa chi ma della nomenklatura di Fratelli d'Italia, se vuole il quarto sindaco quarto cavaliere dell'Apocalisse per Roma doposa come tentare l'impresa. Oppure, pare, può aspettare l'accordo Pd-M5S per la Regione e, se accordo c'è, votare perche lascerebbe la Regione blindata da suddetto accordo e quindi si candiderebbe a sindaco di Roma. Oppure può votare, se non per Zingaretti che non ce la fa a fondere in patto di ferro in Regione Pd e M5S, per. Se ha molta pazienza, nessun entusiasmo, poca memoria e se crede che Goffredosia il mago della pietra filosofale e il messia della sinistra e il redentore del populismo, allora sa chi votare.- L'ha detto davvero? Probabilmente no, probabilmente detto così papale papale se lo sono inventato i giornalisti che lo scrivono. Ma un pensiero del genere nella testa di Draghi non sarebbe immotivato. Partiti e forze sociali,, questa diceva pensione a 62 anni (38 di contributi) ma pensione più bassa e non piena. Sindacati dicono a 62 anni pensione piena. Stessi sindacati e forze politiche danno, Recovery che non per caso non contempla spesa pensionistica aggiuntiva ed esplicita per le assunzioni nella macchina pubblica la condizione, di sopravvivenza, delle competenze. Competenze, non anzianità di precariato. Il Paese o gran parte di esso chiede a Draghi e preme perché firmi il contratto di sei anni con l'Europa (200 miliardi in cambio di riforme) e poi non lo rispetti.