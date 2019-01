. Contro la Spal, lo spagnolo: uno splendido mancino sotto l’incrocio, che ha permesso al Milan di riprendere la Spal che era andata in vantaggio con Petagna, prima del gol-partita segnato da Gonzalo Higuain. Torniamo un attimo indietro:Spesso i calciatori, quando vengono presentati per la prima volta con una nuova maglia, dichiarano di aver tifato per quei colori fin dall’infanzia. Verità o no? Nel caso di Castillejo, è tutto vero.Per questo il gol realizzato contro la Spal ha avuto un significato molto particolare per Casti. Il secondo in maglia rossonera dopo quello realizzato a Sassuolo, il primo nello stadio del Diavolo per lui che è tifoso del Milan sin da quando era bambino. “La prima volta non si scorda mai”, è il caso di dirlo per lo spagnolo.(3 per il prestito oneroso, 15 per l’obbligo di riscatto a cui sono da aggiungere i 7 della cessione del colombiano), Castillejo ha vissuto i primi mesi al Milan tra alti e bassi. Più bassi che alti a dire il vero. Il fondo - se così si può dire - lo ha toccato contro la Fiorentina, lo scorso 22 dicembre: “”. La peggior partita in rossonero per l’esterno spagnolo, che poi col Frosinone ha preso un palo e ha trovato la rete contro la Spal, in quella che sin qui è stata una delle sue partite più positive., uno che di campioni a Milanello ne ha visti parecchi, a fine agosto ha scommesso su di lui: “Chi può essere la sorpresa del Milan? Castillejo, per la sua personalità, il suo tipo di gioco e le sue caratteristiche. Credo potrà essere una gran sorpresa”. Per grandi tratti oggetto misterioso, ma anche uomo copertina in qualche occasione.- Adesso l’occasione più grande da quando veste la maglia del suo Milan:, squalificato dopo il rosso rimediato contro la Spal: Castillejo si candida per giocare al posto del connazionale. E non sulla corsia sinistra, dove nell’ultima gara è stato scelto al posto di Patrick Cutrone, ma su quella destra, che lui predilige in assoluto. Tecnico e bravo nell’uno-contro-uno, Castillejo potrà finalmente sfruttare il suo mancino velenoso. Di fronte, salvo sorprese, avrà Alex Sandro:. O meglio,La società ha fatto un investimento importante per portarlo in rossonero, Gattuso sin dal primo giorno ha ribadito di credere in lui: adesso la parola passa al campo.