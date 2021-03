Futuro incerto per Valentino Lazaro, esterno dell'Inter in prestito al Borussia Monchengladbach: secondo Tuttosport, la formula del prestito secco lascia aperte tutte le porte per il futuro. A complicare la questone c'è inoltre il già annunciato addio del tecnico Marco Rose, destinato al Dortmund: da capire, dunque, cosa penserà il nuovo allenatore. La richiesta dell'Inter è di 12 milioni di euro.