Con la sua canzone "Ti amo non lo so dire" è arrivata al 15° posto della classifica finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo, ma Noemi è sicuramente arrivata in prima posizione nella classifica non ufficiale dell'eleganza. In cinque serate di Festival infatti la 40enne cantante romana è stata l'unica a non sbagliare neanche un abito, meritandosi il simbolico titolo di regina dell'eleganza di questa edizione di Sanremo. E sulla sua pagina Instagram ufficiale, dove è seguita da oltre 600 mila followers, Noemi ha postato le sue foto con gli abiti indossati sul palco dell'Ariston, oltre a molti altri bellissimi scatti!



