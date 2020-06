Sì, è lo rivendico con orgoglio e identico dolore. Lui è stato uno squarcio di luce accecante nel grigiore romanista degli anni '70, quando ero poco più di un ragazzino e allo stadio ci andavo con mio padre.Lui, Pierino, era la gemma al centro di sogni realizzati -oppure spezzati come quelli die noi ragazzini si faceva a gara nell'imitarne quella camminata con le gambe arcuate da cowboy. Perchè poi i cowboy erano gli idoli cinematografici di quegli anni di tv in bianco e nero e la cartella sulle spalle.Pierino aveva i capelli da bomber. Il sorriso da bomber. Il tiro in porta da bomber e qui all'Olimpico ridefinì in concetto di elevazione e colpo di testa. E uno così, da queste parti, chi l'aveva visto mai? In quegli anni, i centravanti della Roma si chiamavano, il povero. Buoni giocatori e mestieranti. Poi arrivòe tutto cambiò. Anche sequi a Roma lo portò, se non sbaglio,il filosofo.Ero allo stadio in tribuna Tevere con mio padre e raramente ho rivissuto una gioia così implosiva prima ed esplosiva poi. Il cross die lì dalla tribuna lo vedo arrivare come un treno sul secondo palo. Pioveva a dirotto, un diluvio. La rete che si gonfia sgrullando via l'acqua e non capii più nulla. Lui correva verso la curva, noi impazzivamo dalla gioia., bellissimo, prezioso, simbolo di una Roma che divenne di alta classifica. Un fatto sconosciuto per le nostre generazioni. Perchè prima di quella Roma lì e fino alla Roma di Dino Viola, salvarsi con un certo anticipo era la norma, pur con qualche escursione un pochino più su.Noi, i ragazzini della 'generazione Pierino Prati', non avevamo mai visto un centravanti così forte. Pensa te, eravamo abituati ad attaccanti da cinque-sei gol a stagione. Quell'annoE' per questo che tutto quello che facevamo era Pierino Prati. Giocavamo a pallone cercando il gol di testa come Pierino. Tiravamo rasoterra come Pierino.Quando si giocava a pallone in strada, tra le auto e le macchine parcheggiate erano le porte, uno dei giochi preferiti era far crossare qualcuno per schiacciarla di testa in porta alla Pierino Prati, esultando come lui e correndo con le gambe arcuate.Ora, Pierino se n'è andato. E ho letto con rabbia le dichiarazioni di Loris Boni, guerriero biondo di una Roma che non si può dimenticare e così lontana da quella di oggi, così triste, contestata, piena di debiti e delusione della gente. Boni dice che è stato abbandonato dalla famiglia _ non dal figlio, unico ad occuparsene _ e che “Non è morto per chissà quale male, è morto perchè si è lasciato andare”.