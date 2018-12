La Sampdoria non dimentica Gianluca Vialli, che settimana scorsa ha rivelato che sta combattendo una battaglia contro il cancro. Bandiera della Samp, Vialli è stato così omaggiato dai suoi vecchi tifosi: "Noi ti amiamo e ti adoriamo... forza Gianluca". Poi è comparso un altro striscione: "Forza Gianluca". Con il suo numero 9.



ANCHE LA JUVE - Non solo la Samp, anche la Juventus ha dedicato uno striscione, nella gara contro la Fiorentina, al vecchio capitano bianconero: ""Hai combattuto per la nostra maglia. Forza Gianluca, vinci questa battaglia".