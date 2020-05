Niente isolamento in attesa del risultato del tampone, vola a Cagliari per lavoro e... Il Resto del Carlino e L'Unione Sarda raccontano la vicenda di un uomo di Reggio Emilia, dipendente di un'azienda che si occupa di manutenzione di apparecchi nel settore alimentare, che la scorsa settimana ha accusato malori con sintomi riconducibili al Covid-19: si è sottoposto tampone, ma al posto di autoisolarsi nell'attesa martedì 19 si è imbarcato, per motivi legati al lavoro, per Cagliari, dove ha alloggiato in albergo, giovedì 21 l'Ausl reggiana gli ha comunicato la positività de tampone. Risultato: le autorità sanitarie dell'isola hanno disposto la quarantena per una quarantina di persone venute in contatto con il sessantaquattrenne reggiano (2 all'interno dell'hotel in cui alloggiava, 10 nello stabilibmento dell'azienda in cui si è recato per fare manutenzione, più i passeggeri dell'aereo).