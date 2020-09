Tiemouémanda un messaggio enigmatico sui social. Il centrocampista, primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo, ha pubblicato sui suoi profili ufficiali una foto che lo ritrae mentre osserva un orologio, con la seguente didascalia:I tifosi del Milan da settimane lo aspettano e si sono scatenati sotto la foto; puntuali sono arrivati anche i ‘like’ di Calhanoglu, Kessié e il capitano rossonero Romagnoli.- Lo stallo con il Chelsea relativo alle cifre di un eventuale riscatto del centrocampista ha portato il duo Maldini-Massara a considerare. Le alternative ci sono, il Milan sta lavorando su tutte le piste in contemporanea, ma. Il giocatore finora, ma per sbloccare il colpo serve altro., 30 milioni continua a chiedere oggi.e spera nello sconto da qui a fine mercato. La distanza è di 10 milioni e al momento nessuno è intenzionato a fare passi verso l'altro. Il Milan attende, si muove anche per le alternative, ma continua a: dialoghi continui tra le parti, il primo ad avere fretta sembra proprio Bakayoko...